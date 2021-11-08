Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen

Mesleğe FB TV'de başlayan TRT, Tivibu spor ve son olarak NTV'de görev yapan deneyimli spor spikeri Yusuf Kenan Çalık'ın yeni adresi belli oldu.

"VEDA ETMEK KOLAY OLMADI"

Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle yollarını ayırdığını duyurduğu paylaşımda, "Bugün NTV'de son yayınımı yaptım. Çok güzel insanlarla tanıştığım Doğuş Grubu'na veda etmek kolay olmadı. Medyada çalışılabilecek en güzel yerlerden birinde yer aldığım için çok gururluyum. Bana bu fırsatı sunan sevgili Nebil Evren'e, GYY'miz Nermin Yurteri'ye, keyifle çalıştığım bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız Doğuş ailesi sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL PROJELERİMİZ VAR"

Yeni adresini de sosyal medyadan duyuran deneyimli spor spikeri, "3 yıl önce niyetlenmiştik ancak kısmet oldu. Dijital dünyaya L1 Üçgen ile adım atıyorum. Güzel projelerimiz var. Takipte kalın" ifadelerini kullandı.