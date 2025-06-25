Yusuf Kılıç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yusuf Kılıç, yeni görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Kılıç, yeni görevine başladı. İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Kılıç, Muş'ta gençlik ve spor alanında yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Göreve başlamanın heyecanı ve gururunu dile getiren Yusuf Kılıç, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlamanın heyecanı ve gururuyla sizlerin huzurunda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizin farklı illerinde, gençliğe hizmet etmek adına çeşitli görevlerde bulunmuş biri olarak; şimdi bu kutlu sorumluluğu Muş gibi kadim bir şehirde devralmak benim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Muş'un tarihi mirası, kültürel zenginliği ve genç potansiyeliyle büyük bir gelecek vaat ettiğine yürekten inanıyorum. Bizler, gençliğimizi sadece yarınların teminatı olarak görmüyoruz; aynı zamanda bugünün aktif gücü olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, Muş'taki her bir gencimize dokunmayı, onları hayalleriyle buluşturmayı ve sporun birleştirici gücünden azami ölçüde faydalanmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Yeni dönemde; tüm tesislerimizle gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışacağız. Sadece tesisler inşa etmeye değil, gönül köprüleri kurmaya da gayret edeceğiz" dedi.

Görev süresi boyunca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Muş halkıyla istişare halinde çalışacaklarını kaydeden Yusuf Kılıç, "Bu yeni görev sürecinde, tüm kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve en önemlisi Muş halkıyla birlikte hareket edeceğiz. Ortak akıl ve istişareyle, her kesimin katkısını önemseyerek çalışmayı esas alacağız. Bana bu görevi layık gören başta Sayın Bakanımız olmak üzere, büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi devraldığım değerli yöneticimize de bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Hep birlikte Muş için, gençlerimiz için, geleceğimiz için güzel işler yapacağımıza inancım tamdır. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ