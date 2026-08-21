Yusuf Salih Yazıcı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yusuf Salih Yazıcı Gümüş Madalya Kazandı

Yusuf Salih Yazıcı Gümüş Madalya Kazandı
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Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda 72 kilogramda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, 72 kilogram kategorisinde mindere çıktı. Rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyen Yazıcı, finale kadar yükselerek şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yusuf Salih Yazıcı tebrik edilirken, başarısında emeği bulunan antrenörler, teknik ekip ve sporcunun yetişmesine katkı sunanlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yusuf Salih Yazıcı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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