Yusuf Talum Süper Lig\'in Radarında

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün sağ beki Yusuf Talum, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Son 2 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncuyu Samsunspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın istediği, 1'inci Lig'in yeni ekibi Bursaspor'un da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Manisa FK yönetiminin ise 2028 yılına kadar sözleşmesi süren Yusuf Talum'u iyi bir teklif gelmesi durumunda satabileceği öğrenildi. Göztepe alt yapısından yetişen Yusuf Talum, sarı-kırmızılılarda profesyonel oldu. Menemen FK, Kastamonuspor, Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor formalarını da terleten Yusuf geride kalan sezonda Manisa FK ile 1'inci Lig'de 27 maça çıktı. Toplam 2252 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol atıp 6 da asist yaptı.