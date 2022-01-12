Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti

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Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya transfer olmak üzere. Rus kulübü Yusuf Yazıcı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Oyuncunun menajeri Adem Cebeci, milli futbolcunun CSKA Moskova ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.

GÖRÜŞMELER BİTTİ

Adem Cebeci'nin Rus basını Sport 24'e yaptığı açıklamayı aktaran FutbolArena'nın haberinde, görüşmelerin bittiği vurgulandı.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova ile sözleşme imzalaması çok yakın. Kulüpler prensipte anlaşmaya vardı. Görüşmeler son derece olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.