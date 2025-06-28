Yusuf Yaser Aksu Avrupa Şampiyonu Oldu

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Samsunlu 85 kilo güreşçi Yusuf Yaser Aksu, finalde Rus rakibini 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Samsun Vezirköprü doğumlu olan ve yarışmalara Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezinde hazırlanan Yusuf Yaser Aksu finale kadar karşılaştığı rakiplerini sırasıyla 8-0, 9-1 ve 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale kaldı. Finalde ise Rus rakibine 8-0 teknik üstünlük sağlayarak yenen Aksu, Ay-yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandırarak gurur yaşattı. - SAMSUN