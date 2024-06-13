Yusuf Yazıcı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yusuf Yazıcı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırız

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır ve diri bir şekilde girmek istediklerini söyledi. Yazıcı, takımın iyi çalıştığını ve şampiyonaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, ilk maçın önemine değinen Yazıcı, sakatlanan futbolcular için üzüntüsünü dile getirdi. Almanya'da ev sahibi gibi hissettiklerini ve turnuvada iddialı olduklarını da vurguladı.

13.06.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır ve diri bir şekilde girmek istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını Barsinghausen kasabasında sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Yazıcı, "Sizlerin huzurunda da federasyonumuza teşekkür etmek istiyoruz, bize çok güzel tesis ayarladılar. Her anlamda çok iyi. Biz de çok iyi çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na çok az kaldı. Son antrenmanları, son taktikleri, son denemeleri yapıyoruz. Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.

Gürcistan ile oynanacak gruptaki ilk maç hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonada ilk maçlar çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam ederiz derler ya, onun için ilk maç çok önemli. Bizim motivasyonumuz için hem de gruptan çıkmak için çok önemli maç olduğunu düşünüyoruz. İyi de çalışıyoruz. Umarım karşılığını alırız" şeklinde konuştu.

Sakatlanarak kadrodan çıkan futbolcular için ise Yusuf Yazıcı, "Çok üzücü. Çünkü çok önemli oyuncularımızı kaybettik. Bizim için kağıt üzerinde çok değerli oyuncularımızdı. Maalesef futbolun içinde olan şeyler. Elimizdeki futbolcularla en iyi şekilde sahaya çıkmak, en iyisini vermek istiyoruz" dedi.

"Evimizdeki gibi hissediyoruz"

Almanya'da ev sahibi gibi olacaklarını vurgulayan Yazıcı, "Evimizdeki gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar milletimiz her zaman yanımızda oluyorlar. Nereye gitsek her zaman bizle beraberler. Almanya'da Türklerin yaşaması bizi daha çok mutlu ediyor. Dün taraftara açık bir şekilde antrenman yaptık. İnsanların bizi görmesi, onların heyecanı bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Turnuvada iddialı olduklarını söyleyen milli futbolcu, "İddialı bir oyuncuyum. Kendime de güvenim her zaman yüksektir. Böyle bir hedef koymamız lazım ki ona göre motivasyonumuz yüksek olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - HANNOVER

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Yusuf Yazıcı, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement