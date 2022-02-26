Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı

26.02.2022 21:10
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta gol attı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta gol attı.

Rusya Birinci Futbol Ligi'nin 19. haftasında Spartak Moskova, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı.

Yusuf Yazıcı'nın 49. dakikadaki golüyle öne geçen konuk ekip, 79. dakikada Baktiyor Zainutdinov'un attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Yusuf Yazıcı, 75. dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.

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Yusuf Yazıcı, Moskova, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı - Son Dakika


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