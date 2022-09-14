Trabzonspor'dan Lille 'ye transfer olup, eski takımına 3 yıl süre sonra geri dönen Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu oldu. Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın, yaz döneminde alınan transfer teklifleri, kulüplerin ödediği bonservis ve oyuncunun anlaşma detayları dikkate alınarak hazırladığı verilere göre Süper Lig'deki en değerli Türk futbolcusu listesinde Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro piyasa değeriyle zirveye oturdu.

Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı 'en değerliler' zirvesini Uğurcan'dan devraldı - Son Dakika

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