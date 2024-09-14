Yusuf Yazıcı'nın futbol kariyeri tehlikede! Tek bir umudu var - Son Dakika
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Spor

Yusuf Yazıcı'nın futbol kariyeri tehlikede! Tek bir umudu var

Yusuf Yazıcı\'nın futbol kariyeri tehlikede! Tek bir umudu var

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, transfer sezonunun sonunda takımsız kaldı. Suudi Arabistan'dan teklif bekleyen yıldız oyuncunun geleceği merak ediliyor. Yazıcı, Avrupa ve Türkiye'deki Süper Lig devlerinden teklif almasına rağmen, istediği düzeyde bir teklif bulamadığı için hiçbir takıma imza atmadı.

14.09.2024 15:58
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Transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte, boşta kalan yıldız futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden biri de Yusuf Yazıcı oldu.

Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri, Türkiye'de oynamak istemediği gerekçesiyle geri çeviren Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan da istediği düzeyde bir teklif bulamadı.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Bu gelişmeler sonrasında boşta kalan milli futbolcunun, kariyeri tehlikeye girerken, gelecekte hangi ülkeye transfer olacağı merak konusu. Transfer sezonu büyük liglerde kapanmış durumda, bu nedenle Yusuf Yazıcı'nın hangi ülkeyi tercih edeceği sorusu gündemde. Suudi Arabistan dışındaki seçeneklere sıcak bakmayan yıldız oyuncunun, bu bölgeden teklif beklediği de gelen bilgiler arasında.

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın futbol kariyeri tehlikede! Tek bir umudu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Osman A: Vasat altı futbolcu.Hiçbir zaman beğenmedim. 113 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bırakırsa bıraksın Dünya'nın sonu değil ilki'de değil kimseler ilgilenmediğine göre sıkıntı kendisinde 53 4 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey: Aç gözlülük o zaman gelen teklifi reddettiyse. 51 0 Yanıtla
  • anıl bey: bekle bakalım 47 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: bu malı kim alır 34 5 Yanıtla
  • M Ak: Ben anlamıyorum senin performansın artık üst düzey futbol için yeterli değil ki milli takımda olsanda oynamıyorsun pek.. kazandıkların yetmedi herhalde ki iyi bir maaş bekleyip ortada kaldın. Bugün 3 büyüklerde kulübede bekliyip para kazanabilirdin 28 2 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: sanki Messi 17 3 Yanıtla
  • Türk Ak: PARA PEŞİNDE KİMSE ALMAZ 17 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: bu kadar uzun boylu olmasına rağmen kafa hakimiyeti olmayan bir forveti kim ne yapsın 7 1 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik: Tekniği iyi fakat koşmuyor. 5 1 Yanıtla
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