Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükseldi.
Teknik kapasitesi ve gelişime açık yapısıyla altyapıdan A takıma çıkan Furkan Yazıcı, bu sözleşmeyle birlikte profesyonel kariyerinin ilk adımını attı. Genç yıldız, önümüzdeki sezon Gaziantep FK ile Süper Lig'de mücadele edecek.
Öte yandan imza sonrası açıklama yapan Furkan Yazıcı'nın menajeri ve aynı zamanda abisi Cihan Yazıcı, büyük bir gurur yaşadığını belirterek, 'Furkan'ın Gaziantep FK ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hem abisi hem menajeri olarak uzun yolculuğunun başlangıcından itibaren tanıklık edecek olmak benim için tarifsiz bir onur. Başarılı olacağından hiçbir şüphem yok' dedi.
Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı - Son Dakika
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