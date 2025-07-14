Yusuf Yazıcı\'ya iki sürpriz talip

Yunanistan devi Olympiakos'un formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan iki sürpriz talip birden çıktı.

LEEDS VE İSMİ AÇIKLANMAYAN BİR TAKIM

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig'e yükselen Leeds United ve Fransa'dan ismi açıklanmayan bir takım, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, İngiliz ekibinin Olympiakos ile temas kurduğu belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan'da mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceği ifade edildi.

1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Geride bıraktığımız sezonun başında Lille'den ayrılarak Olympiakos'a imza atan 28 yaşındaki yıldız, Olympiakos'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 1 maçta forma giymiş ve ardından sezonu kapatmıştı.