Yusufhan Çalık Etimesgutspor'a Geçti

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi henüz transfere başlamayan Uşakspor'da 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık yuvadan uçtu. Genç futbolcunun Etimesgutspor'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 20 lig maçında 2 gol, 4 asistle oynayan Yusufhan, Uşakspor'la Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesini 18 Haziran'da tek taraflı sonlandırdı. Uşakspor'da şirket yönetimini Ahmet Çoruhlu devralmıştı.