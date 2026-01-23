Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki muhtemel rakibi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son haftaya büyük bir avantajla giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında mağlup olsa bile son 24 içinde yer alma ihtimalini neredeyse garantilemiş durumda.

YÜZDE 99'LUK AVANTAJ

Atletico Madrid karşısında geriye düştüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, 7 haftada topladığı 10 puanla 36 takım arasında 17. sırada yer aldı. Yapılan hesaplamalara göre Galatasaray'ın ilk 24 dışında kalması için son hafta oynanacak karşılaşmalarda olası 10 senaryodan en az 9'unun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ihtimal yalnızca yüzde 1 olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER 28 OCAK'TA

28 Ocak'ta oynanacak Manchester City maçı öncesinde Galatasaray, lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlamayı yüzde 99 oranında garantiledi. Bu nedenle sarı-kırmızılılar için City karşılaşması daha çok prestij mücadelesi olarak görülüyor. Asıl merak edilen konu ise play-off turundaki rakip.

YÜZLERCE SİMÜLASYONUN SONUCU

Yapılan yüzlerce maç simülasyonuna göre Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşma ihtimali en yüksek takım Newcastle United olarak öne çıkıyor. İngiliz ekibinin ardından Inter, Borussia Dortmund ve Atalanta da yüksek olasılıklı rakipler arasında yer alıyor. Chelsea, Juventus, Sporting, PSG, Tottenham ve Atletico Madrid ise ihtimal dahilindeki diğer ekipler olarak öne çıkıyor.

SON MAÇ SONUCU RAKİBİ BELİRLEYEBİLİR

Galatasaray'ın Manchester City karşısında galip gelmesi halinde Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Marsilya ihtimalleri güç kazanıyor. Beraberlik durumunda Inter, Newcastle United ve Dortmund öne çıkarken, mağlubiyet halinde Newcastle United, Inter ve Atalanta senaryoları ağır basıyor.

ELENME İHTİMALİ NEREDEYSE YOK

Galatasaray'ın 10 puanla turnuvaya veda etmesi için birçok düşük olasılıklı sonucun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Barcelona, Chelsea, Ajax, Sporting, Bayern Münih, Juventus, Villarreal, Club Brugge ve Liverpool'un oynayacağı maçlardaki sonuçların büyük bölümünün Galatasaray aleyhine sonuçlanması şart. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekip, play-off bileti konusunda oldukça rahat bir konumda bulunuyor.