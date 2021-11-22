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Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü - Son Dakika

Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü

22.11.2021 10:08
Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor projesi kapsamında yüzlerce öğrenci Güzeldere Şelalesi'ne yürüdü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor projesi kapsamında yüzlerce öğrenci Güzeldere Şelalesi'ne yürüdü.

Düzce yürüyor, yüzler gülüyor projesi tüm hızı ile devam ediyor. Proje kapsamında bu hafta yüzlerce öğrenci Güzeldere Şelalesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Toptepe'den itibaren şelaleye yürüyerek çıkan öğrenciler doğal hayat ile buluştu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şelalede hazırlanan mangal programı ile öğrenciler hem treking yaptı hem de eğlenceli dakikalar geçirdi. - DÜZCE

Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü
Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü
Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü
Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü
Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü
Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü

Güzeldere, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzlerce öğrenci Güzeldere'ye yürüdü - Son Dakika Spor


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