'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Kırıkkale'deki Öğrenciler Yüzme Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Kırıkkale'deki Öğrenciler Yüzme Öğreniyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 400 öğrenci, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında modern tesislerde ücretsiz verilen kurslarda yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan proje, Kırıkkale'deki öğrencilere güvenli bir ortamda yüzme eğitimi sunuyor. Kurslara katılan öğrenciler, antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme becerilerini geliştiriyor ve yaz tatillerini daha verimli geçiriyor.

26.07.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sayesinde yüzme öğreniyorlar

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 400 öğrenci, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sayesinde modern tesislerde ücretsiz verilen kurslarda yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Kırıkkale'deki öğrencilere modern tesislerde güvenli yüzme eğitimi sunuyor. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak verilen bu kurslara katılan öğrenciler, antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğreniyorlar. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaklaşık 400 öğrenci, bu projeden faydalanarak yüzme becerilerini geliştiriyor. Öğrenciler, kurslar sayesinde yaz tatillerini daha verimli geçiriyor.

Projenin önemine dikkat çeken yüzme antrenörü Yaren Sıla Kınay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesi altında Kırıkkale Bahşılı ilçesinde yaklaşık 400 öğrencimize yüzme dersi veriyoruz. Yüzme dersleri, haftanın 5 günü devam ediyor. Öğrencilerimiz burada hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor" dedi.

Yüzme antrenörü Ebrar Berivan Temel ise, "Yüzme eğitimi dört stilde veriliyor. Eğitimler, öncelikle suda durma teknikleriyle başlıyor ve ardından diğer stillere geçiliyor. Bu kapsamlı eğitimler sayesinde çocuklar, hem yüzme becerilerini geliştiriyor hem de güvenli bir ortamda serinleme imkanı buluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kırıkkale, Gençlik, Bahşılı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Kırıkkale'deki Öğrenciler Yüzme Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:43:59. #1.11#
SON DAKİKA: 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Kırıkkale'deki Öğrenciler Yüzme Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement