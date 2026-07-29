Yüzme Bilmeyen Kalmasın Sertifika Töreni - Son Dakika
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Sertifika Töreni

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Sertifika Töreni
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Germencik'te yüzme eğitimini tamamlayan sporculara sertifikaları Kaymakam Doğru tarafından verildi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında temel yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular için düzenlenen katılım sertifikası törenine katıldı.

Germencik'te gerçekleştirilen törende, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında temel yüzme eğitimlerini tamamlayan sporcular katılım sertifikalarına kavuştu. Kaymakam Sultan Doğru, protokol üyeleriyle birlikte sporculara sertifikalarını takdim ederek öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Programda konuşan Kaymakam Doğru, yüzme eğitiminin çocukların hem fiziksel gelişimi hem de güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi. Sertifika töreninin ardından sporcular, eğitim sürecinde kazandıkları becerileri sergiledikleri yüzme gösterisi gerçekleştirdi. Program, protokol üyeleri, sporcular ve ailelerin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Sultan Doğru, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzme Bilmeyen Kalmasın Sertifika Töreni - Son Dakika

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