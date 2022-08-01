Albayrak ve Erdoğan'dan EYOF'ta 2 gümüş madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Albayrak ve Erdoğan'dan EYOF'ta 2 gümüş madalya

01.08.2022 09:48
Albayrak ve Erdoğan'dan EYOF'ta 2 gümüş madalya

Yüzme milli takımı kafilesinde yer alan Antalyasporlu sporcular, Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan, uluslararası şampiyonadan 2 gümüş madalya ile ayrıldı.

Yüzme milli takımı kafilesinde yer alan Antalyasporlu sporcular, Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan, uluslararası şampiyonadan 2 gümüş madalya ile ayrıldı.

Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde 24-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 16. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Yüzme Şampiyonası'na katılan yüzme milli takımı kafilesinde yer alan Antalyasporlu sporcular Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan şampiyonada 2 gümüş madalya kazandı.

EYOF adı ile de bilinen zorlu şampiyonada kulaç atan Antalyaspor'un rekortmen yüzücüsü Emir Batur Albayrak, 1500 metre serbest erkekler final yarışında yüzdüğü 15: 22.28'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya ile kürsüye çıkma başarısını gösterdi.

Milli takımda yer alan bir diğer sporcu Talya Erdoğan ise 800 metre serbest kadınlar finalinde elde ettiği 8: 57.45'lik derecesi ile ikinci olarak takım arkadaşı Emir Batur gibi gümüş madalyaya uzanırken; 400 metre serbest kadınlar finalinde de 4: 21.82 yüzerek dördüncü oldu ve bronz madalyayı az farkla kaçırdı.

EYOF'da kazandıkları 2 gümüş madalyanın ardından kafilede bulunan Antalyaspor yüzme takımı başantrenörü Turgay Demircioğlu ile sporcular yurda döndü. Kocaeli'de düzenlenecek açık su mili takım seçmelerine katılacak olan Batur ve Albayrak ikilisinin bu seçmelerin ardından ise Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanmak için Antalya Belek'te kampa girmeleri planlanıyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Nuri Şahin: Galatasaray maçına hazırız Nuri Şahin: Galatasaray maçına hazırız Hazırlık maçı: Borussia Dortmund: 1 Antalyaspor: 1 Hazırlık maçı: Borussia Dortmund: 1 Antalyaspor: 1
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Albayrak ve Erdoğan'dan EYOF'ta 2 gümüş madalya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:06:37. #1.13#
SON DAKİKA: Albayrak ve Erdoğan'dan EYOF'ta 2 gümüş madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement