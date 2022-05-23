Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası - Son Dakika
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Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası

23.05.2022 11:03
Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası

15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 19-22 Mayıs tarihlerinde Kemer, Tekirova'da gerçekleşirken şampiyonada Antalyasporlu sporcular kürsüyü rakiplerine kapattı.

15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 19-22 Mayıs tarihlerinde Kemer, Tekirova'da gerçekleşirken şampiyonada Antalyasporlu sporcular kürsüyü rakiplerine kapattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla start alan ve her yaştan amatör ve profesyonel yüzücünün katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya Antalyaspor Yüzme Takımı organizasyonun sahibi Selçuk Demirel tarafından özel olarak davet edildi.

Şampiyonanın birinci gününde gerçekleşen 3 kilometre yarışında erkeklerde yarışan kırmızı beyazlı sporcular Emir Batur Albayrak, Atakan Ercan, Emre Sarp Zeytinoğlu sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü olarak kürsüyü rakiplerine kapatırlarken, kızlar kategorisinde ise Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan sırasıyla birinci ve ikinci olarak ilk iki sırayı kimseye kaptırmadılar.

İkinci gününde gerçekleşen 5 kilometre yarışında Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, ve Atakan Ercan yine ilk üç sırayı alırken, kızlarda ise Talya Erdoğan ve Sevim Eylül Süpürgeci de birinci ve ikinci olarak ilk gün kazanılan başarıları sürdürdüler.

Şampiyonanın son iki günü olan 21-22 mayıs tarihlerinde düzenlenen 4x500 metre bayrak yarışlarında ise Antalyaspor erkek takımı ve karma takımı şampiyonluğa ulaşarak başarılarını taçlandırdılar. - ANTALYA

Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası
Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası
Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası
Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Tekirova, Mayıs, Yüzme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzme şampiyonasına Antalyaspor damgası - Son Dakika


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