Zafer Bayramı\'na Özel Tenis Turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılına özel düzenlediği tenis turnuvasıyla, sporu ve milli birlik duygusunu bir araya getiriyor. 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda kontenjanlar kısa sürede doldu.

Büyükşehir belediyesi; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutluyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde kentte sporun her yaş grubuna yayılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., bu anlamlı günde özel bir tenis turnuvası düzenliyor. 26-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek turnuva, hem profesyonel hem amatör tenisçileri aynı çatı altında buluşturacak. Kadın ve erkek katılımcıların 7 ile 65 yaş arasında farklı kategorilerde mücadele edeceği organizasyon, milli ve manevi değerlerin spor yoluyla yeni nesillere aktarılması hedefiyle planlandı.

Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası kontenjanlarımız dolmuştur. Yoğun ilginize teşekkür eder, size ve sevdiklerinize spor dolu, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri yer aldı. - KAYSERİ