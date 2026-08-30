Ankara Kulüplerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig ekipleri Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü ve Suwen Kadın Futbol Süper Ligi takımı ABB FOMGET, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı kulübün paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz." sözlerine de yer verildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü de "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.

MKE Ankaragücü ise yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle yazdığı Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

ABB FOMGET'in yayımladığı mesajda da "30 Ağustos, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi; milletimizin azim ve kararlılıkla yazdığı büyük bir zaferdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.