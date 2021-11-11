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Zajc: Teklif varsa giderim - Son Dakika

Zajc: Teklif varsa giderim

11.11.2021 14:19

Kayserispor maçında tepki gören Miha Zajc, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor. Slovenya Milli Takımı kampında röportaj veren Zajc, teklif gelirse değerlendireceğini belirtti.

Sezon başında gösterdiği performansla taraftarları heyecanlandıran Miha Zajc, yine baskıyı kaldıramadı. Kötü futbolun kurbanı olarak Zajc seçildi. Slovenyalı futbolcu takım geriye düştüğünde en çok tepki gören isim.

ISLIKLAR EŞLİĞİNDE GOL

Kayserispor maçında en çok ıslıklanan futbolcu Zajc, yoğun baskı altında şık bir gol attı. Buna rağmen taraftarın gönlüne giremedi.

Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Zajc transferle ilgili gelen soruya, "Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olacaksa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor" dedi.

Zajc: Teklif varsa giderim

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zajc: Teklif varsa giderim - Son Dakika Spor


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