Zajc: Teklif varsa giderim

"Evde herkes korona oldu ama virüs bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Sezon başında gösterdiği performansla taraftarları heyecanlandıran Miha Zajc, yine baskıyı kaldıramadı. Kötü futbolun kurbanı olarak Zajc seçildi. Slovenyalı futbolcu takım geriye düştüğünde en çok tepki gören isim.

ISLIKLAR EŞLİĞİNDE GOL

Kayserispor maçında en çok ıslıklanan futbolcu Zajc, yoğun baskı altında şık bir gol attı. Buna rağmen taraftarın gönlüne giremedi.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Zajc transferle ilgili gelen soruya, "Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olacaksa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor" dedi.