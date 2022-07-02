Zara'da milli güreşçi Sarıçiçek için karşılama programı düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 55 kilogramda bronz madalya kazanan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılandı.

Sarıçiçek'i Zara'nın girişinde ilçe protokolü ve vatandaşlar karşıladı. Karşılamanın ardından şehir turu düzenlendi, daha sonra Zara ilçe stadyumunda program gerçekleştirildi.

Programda konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçeye gurur yaşatan Sarıçiçek'i başarısından dolayı tebrik etti.

Sarıçiçek'in başarısının örnek olmasını dileyen Çelik, "Bu başarı umut ediyoruz tüm branşlarımızda tüm sporcularımızın da geleceğine yansıyacaktır. Sporcumuzu tebrik ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ise Sarıçiçek'in hocası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Güreşçiyi tebrik eden Ergüt, "Bu başarılar onun için bir basamak olacaktır. Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında şampiyon olacak nitelikteki güreşçime başarılar diliyorum." diye konuştu.

Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek de disiplinli ve uzun süren kamp döneminin ardından başarıyı yakaladığını ifade etti.

Müsabakanın şampiyonu olmak istediğini ama saniyelik hatayla bunu başaramadığını söyleyen Sarıçiçek, ailesine, hocalarına ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Program sonrası Zara Kaymakamı Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sarıçiçek'i makamlarında konuk etti.