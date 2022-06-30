Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, futbol, güreş, basketbol , judo ve badminton branşlarında 130 öğrencinin spor faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Zara'da yaz spor okulları kursu başladı - Son Dakika

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