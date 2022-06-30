Zara'da yaz spor okulları kursu başladı - Son Dakika
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Zara'da yaz spor okulları kursu başladı

30.06.2022 13:20
Zara'da yaz spor okulları kursu başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde yaz spor okulları kursu düzenlenen törenle başladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaz spor okulları kursu düzenlenen törenle başladı.

Zara Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar için ilçe stadyumunda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, futbol, güreş, basketbol, judo ve badminton branşlarında 130 öğrencinin spor faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Ergüt, iki ay süreyle açık kalacak kurslarda ısınma, antrenman ve temel spor faaliyetleri üzerine eğitim vereceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zara'da yaz spor okulları kursu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zara'da yaz spor okulları kursu başladı - Son Dakika
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