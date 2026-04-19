Zaragoza, Girona'yı Geçerek Üçüncü Oldu

Salon: Prens Felipe
Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)
Casademont Zaragoza: Leite 20, Ortiz, Hempe 14, Fingall 12, Vorackova 4, Bankole, Flores, Oma 5, Hermosa 4, Gueye 7, Mawuli
Spar Girona: Jocyte 9, Holm 14, Quevedo 5, Coulibaly 4, Bibby 17, Guerrero 6, Pendande 6, Lopez 2
1. Periyot: 17-15
Devre: 34-36
3. Periyot: 57-48
İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi üçüncülük maçında İspanyol ekibi Spar Girona'yı 66-63 yendi.
Bu sonuçla Casademont Zaragoza, organizasyonu 3. basamakta tamamladı.
