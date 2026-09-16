Zehra Demirhan, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı ablasından devraldığı sıklette kazandı - Son Dakika
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Zehra Demirhan, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı ablasından devraldığı sıklette kazandı

Zehra Demirhan, Akdeniz Oyunları\'nda altın madalyayı ablasından devraldığı sıklette kazandı
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Milli güreşçi Zehra Demirhan, İtalya'nın Taranto kentindeki 20. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda altın madalya kazandı. Sakatlık geçiren ablası Evin Demirhan Yavuz'dan devraldığı sıklette kimseye altını kaptırmadığını belirten Demirhan, bayrağımızla zafer turu attığını söyledi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Zehra Demirhan, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu ablası milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'u örnek alarak 2013'te güreşe başlayan Zehra Demirhan, ablasının da desteğiyle uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.

Balkan Şampiyonası'nda 2015'te minik kızlar 37 kiloda altın madalya kazanan Zehra, 2016'da yıldızlarda, 2021'de gençlerde ve 2023'te 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldu.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 2021'de bronz madalyanın sahibi olan Zehra Demirhan, 2024'te de 23 yaş altında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya almayı başardı.

Sakatlık geçiren ablasından sıkleti devralan ve 20. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 25 yaşındaki milli sporcu, ablasının da daha önce şampiyonluk yaşadığı organizasyonda altın madalya kazandı.

"Üzerimde ekstra bir sorumluluk vardı"

Zehra Demirhan, Siirt Evin Demirhan Spor Tesisi'nde AA muhabirine, ablası Evin'i örnek alarak başladığı güreşte Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda 10 yıl önce altın madalya aldıktan sonra Anadolu Ajansına röportaj verdiğini anımsatan Zehra, "O gün, bugünlerin sözünü, altın madalyaların sözünü vermiştim. Şimdi kazanmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Ablasının desteğiyle yarışmaya hazırlandığını ifade eden Zehra Demirhan, şunları kaydetti:

"Önceki dönemlerde bu sıkleti ablam temsil ediyordu, altın madalya kazanıyordu. Bu sıkleti ondan devraldım, kimseye de altını kaptırmadım. Altın madalyayı kazandım ve ülkemize getirdim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu sıkleti ablam Evin Demirhan temsil ettiği için üzerimde ekstra bir sorumluluk vardı. Altın madalya kazanmam, kimseye bırakmamam gerekiyordu. Çünkü önceki dönemlerde ülkemize hep altın madalya geldi. Bu yüzden biraz stresli ve heyecanlıydım. Ne olursa olsun başarmam gerekiyordu ve öyle de oldu. Çok şükür kazandım. Akdeniz Oyunları'nda bayrağımızla minderde zafer turu attım, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok gurur vericiydi. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında da ülkeme en iyi madalyayı getirmek için canla başla mücadele edeceğim."

"Genç sporcularımız da hayallerinden asla vazgeçmesinler"

Güreşe başladığında kısıtlı imkanlara sahip olduklarını, şu anda ise her türlü imkanın sunulduğunu dile getiren Zehra Demirhan, daha önce küçük salonlarda antrenman yaptıklarını, şimdi ise yeni salonlar yapıldığını anlattı.

Zehra Demirhan, "Güreş, ablam sayesinde Siirt'te de çok fazla gelişti. Bu tesise de ablamın adının verilmesi benim için çok gurur verici oldu. Genç sporcularımız da hayallerinden asla vazgeçmesinler. Başarı bazen erken gelmeyebiliyor. Çünkü çok zor süreçleri var ama ne olursa olsun, ne kadar zorluğu olursa olsun engelleri aşmaya çalışıp madalya kazanabilirler. Pes etmesinler, vazgeçmesinler." ifadelerine kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Evin Demirhan, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Demirhan, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı ablasından devraldığı sıklette kazandı - Son Dakika

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