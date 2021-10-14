Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi

Zehra Güneş, Candaş Tolga Işık'ın programında "Erkek arkadaşın var mı?" diye yöneltilen sorulara, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, ben kariyer odaklıyım" diye yanıt verdi. Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı Ekşi Sözlük'ün programında da bu ifadeyi kullanmıştı.

Başarılı voleybolcu, espri amaçlı olarak söylenen bu ifadenin farklı bir noktaya çekildiğini, üzgün olduğunu açıkladı.

İşte Zehra Güneş'in paylaşımı: