Zehra Güneş spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı ve VakıfBank Kaptanı Zehra Güneş, spor salonunda ağırlık kaldırdığı anları paylaştı. Güneş'in bu anlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

05.11.2024 15:28  Güncelleme: 15:41
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı ve aynı zamanda VakıfBank Kaptanı olan Zehra Güneş, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Spordaki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş sosyal medya hesabından ağırlık kaldırdığı anları paylaştı. Genç sporcunun bu esnada hiç zorlanmamasına "Güzel olduğu kadar güçlü de", "Hiç zorlanmıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

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Son Dakika Spor Zehra Güneş spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • sudem meliss:
    Kendini Birşey Sanıyor buda şımarık 11 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ayağının altına 5saray bayrağı assak azdır zehra harikasın yine 9 14 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat Eserin annnnessinin yanında lafı bile olmaz 10 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süzme nicklinin kaymakgibibacısı afrikadazencilerin arasinda kalmış gene :)) 2 10 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Totoş ferhat 2 4 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eserin annesi bundan daha güzel 1 3 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ulan haber yapa yapa dünya Elizabeth i unutup Zehra'yı düşünüyor sayenizde :))) 0 4 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    ferhat anen imliyo ferhAT 1 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sezonun beyaztenlikarısı aynianda5erkkle mücadele ediyor büyük başarı 1 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    burak gursoy a a 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zehra Güneş spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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