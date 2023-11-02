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Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesinde ilk 20'ye girdiler - Son Dakika

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesinde ilk 20'ye girdiler

Son Güncelleme: 02.11.2023 14:52

A Milli Kadın voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı. 20 kişilik listenin 13. sırasında kendine yer bulan Karakurt'un 4.2 milyon dolar, 14. sırasındaki Güneş'in ise 4 milyon dolar serveti bulunuyor.

Milletler Ligi'ni kazanan ardından da Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt, en zengin voleybolcular listesinde kendine yer buldu.

EBRAR SERVETİ EN YÜKSEK TÜRK VOLEYBOLCU

Yabancı basının yaptığı listeye göre, Lokomotic Moskova forması giyen Ebrar Karakurt, 4.2 milyon dolarlık servetiyle listenin 13.sırasında kendine yer buldu.

ZEHRA, EBRAR'IN HEMEN ALTINDA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş ise Ebrar'ın hemen altında 14. sırada yer alıyor. Milli voleybolcunun 4 milyon dolar serveti olduğu öne sürüldü.

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Son Dakika Spor Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesinde ilk 20'ye girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesinde ilk 20'ye girdiler - Son Dakika
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