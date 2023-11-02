Milletler Ligi'ni kazanan ardından da Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt, en zengin voleybolcular listesinde kendine yer buldu.
Yabancı basının yaptığı listeye göre, Lokomotic Moskova forması giyen Ebrar Karakurt, 4.2 milyon dolarlık servetiyle listenin 13.sırasında kendine yer buldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş ise Ebrar'ın hemen altında 14. sırada yer alıyor. Milli voleybolcunun 4 milyon dolar serveti olduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesinde ilk 20'ye girdiler - Son Dakika