Zeki Çelik\'li Roma, Semih Kılıçsoy\'lu Cagliari\'yi devirdi

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Roma, puanını 46'ya yükseltti. Cagliari ise 28 puanda kaldı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 65. dakikalarda Malen attı. İkinci golde millî futbolcu Zeki Çelik'in asisti dikkat çekti.
Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy karşılaşmada 73 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı. Roma, gelecek hafta deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Cagliari ise sahasında Lecce'yi ağırlayacak.
