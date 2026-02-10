Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi

Zeki Çelik\'li Roma, Semih Kılıçsoy\'lu Cagliari\'yi devirdi
10.02.2026 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, evinde Cagliari'yi 2-0 yendi ve puanını 46'ya çıkardı. Maçın golleri 25. ve 65. dakikalarda Malen'den geldi. İkinci golde millî futbolcu Zeki Çelik'in asisti dikkat çekti. Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy 73 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı. Cagliari ise 28 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Roma, puanını 46'ya yükseltti. Cagliari ise 28 puanda kaldı.

GALİBİYETİ MALEN GETİRDİ

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 65. dakikalarda Malen attı. İkinci golde millî futbolcu Zeki Çelik'in asisti dikkat çekti.

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHADAYDI

Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy karşılaşmada 73 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı. Roma, gelecek hafta deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Cagliari ise sahasında Lecce'yi ağırlayacak.

İtalya Serie A, Semih Kılıçsoy, Zeki Çelik, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Diyetisyenden skandal paylaşım Tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo ''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo

08:16
3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı
3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
07:34
Ankara’da aile katliamı Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
06:12
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 08:44:03. #7.11#
SON DAKİKA: Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.