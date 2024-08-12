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- Zeki Yavru: "Beşiktaş maçı, sezonun geri kalanı için bize umut oldu"

SAMSUN - Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş maçında oynadıkları güzel futbolun sezonun geri kalanı için kendilerine ve camiaya umut olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, güzel futbola rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, oynanan güzel futbolun ise sezonun tamamı açısından umut verici olduğuna dikkat çekti.

"Bizim adımıza umut verici bir karşılaşma oldu"

Sezonun Samsunspor için hayırlı geçmesini dileyen Zeki Yavru, "Kazasız belasız güzel bir sezon olsun inşallah. Futbolun konuşulduğu, farklı şeylerin konuşulmadığı güzel bir sezon olsun. Başlangıçlar zordur. Büyük takımla başlamak daha da zor tabii ki de ama bizim adımıza çok güzel bir karşılaşma oldu. Golü yiyene kadar pozisyonlar da bulduk ama skor üretemedik. Belki de iki defa, son dakikada bir pozisyon daha var. Üç defa kalemize geldiler. Onun dışında net pozisyonları yok ama tabii ki de büyük takımlarla oynayınca kalite belirleyici oluyor. Yakaladıkları pozisyonları gole çevirdiler. Yani baktığımız zaman biri kontra ataktan biri de duran toptan çok kötü iki tane gol yedik. Bizim adımıza umut verici bir karşılaşma oldu. İnşallah haftaya Gaziantep'te galip gelip bir an önce sezona üç puanla başlamak istiyoruz. İnşallah bizim için hep birlikte güzel bir sezon olur. Umut verici güzel oldu inşallah sonu güzel olur" dedi.

Maç öncesinde taraftarın kendisine çiçek takdim etmesini de değerlendiren Yavru, "Hepsine teşekkür ederim. Burada sahiplendim ve sahiplenildim. Benim için çok güzel duygular. Tabii ki de ama hep birlikte başarılı olmalıyız. Bunun karşılığını vermeliyiz. Taraftarlarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Bugün yine sonuna kadar bizi desteklediler. İkinci yarıda çıktık. 2-0 gerideydik ama bizi desteklediler sağ olsunlar. İnşallah onların yüzünü de kara çıkarmayız. Hepimiz adına güzel bir sezon olur diye umut ediyorum" diye konuştu.