Zeki Yavru: 'Hedefimiz Ligi Güvenli Yerde Bitirmek' - Son Dakika
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Spor

Zeki Yavru: 'Hedefimiz Ligi Güvenli Yerde Bitirmek'

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, ligde uzun maratonun zorluklarına değinerek güvenli bitiş hedeflediklerini belirtti.

04.10.2024 12:49
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, öncelikle ligi güvenli yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Göztepe karşısında 3-1'den dönüş yaparak maçı 4-3 kazandıklarını hatırlatan Zeki Yavru, "3-1'den geri gelip maçı kazanmak çok etkileyiciydi, büyüleyiciydi. Stadyumdakiler de çok büyük keyif almışlardır. Biz de çok büyük keyif aldık, çok mutlu olduk. Geri dönüş için çok büyük efor sarf ettik." dedi.

Lige iyi başladıklarını ancak başlangıç kadar bitirişin de önemli olduğunu aktaran Zeki, "Önemli olan ligi en iyi şekilde nerede ve nasıl bitirebiliriz. Bunun için daha sıkı, daha iyi çalışmalıyız. Sonuna kadar iyi gidişatımızı götürmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi transfer yasağımız var. Herkes devre arası takımına katkı yapacak ama biz yapamayacağız. Lig uzun bir maraton. Sakatlığı, cezalısı olsun, uzun zamanda sıkıntılar çekebiliriz belki. İnişler çıkışlar olacaktır performanslarda hem takım halinde hem bireysel olarak. Önemli olan uzun vadede bunu en iyi şekilde götürmek." ifadelerini kullandı.

Ligi üst sıralarda bitirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Zeki Yavru, "Teknik direktörümüz Thomas Reis de bunu her seferinde vurguluyor. Öncelikle bizim için önemli olan, ligi güvenli yerde bitirmek. Sonrasında zaten bu kulübün önü çok açık. İnşallah en iyi şekilde bu sezonu tamamlarız ve daha sonrası için geleceğe ümitle bakarız." diye konuştu.

"Her zaman takım oyunu için elimden ne geliyorsa yaptım"

Hafta sonu Adana Demirspor ile yapacakları maçla ilgili Zeki Yavru, şunları kaydetti:

"Ligde her karşılaşmanın kendine göre zorlukları var. Adana Demirspor'un galibiyet almaması demek, kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya 'Bu maçı kazanırız' gözüyle bakmadık. Bu maça da o gözle bakmıyoruz. Öncelikle ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Evet, lige iyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive olmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Her karşılaşmaya olduğu gibi bu karşılaşmaya da en üst düzey konsantreyle hazırlanıp gideceğiz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz. Biz de geçen yıl lige kötü başlamıştık ama sonrasında iyi bir çıkış yakalamıştık. O yüzden hiçbir karşılaşmanın kolaylığı yok. Her karşılaşmanın kendi içinde zorlukları var. İnşallah bizim adımıza 3 puan alacağımız iyi bir karşılaşma olur."

Zeki Yavru, takıma asist yaparak katkı vermeye çalıştığını belirterek, "Kendi adıma artık futbolun en tecrübeli denen zamanlarındayım. Önemli olan benim için tabii ki de takımın performansı. Futbol kariyerim boyunca hiçbir zaman kendi performansımı düşünmedim. Her zaman takım için, takım oyunu için elimden ne geliyorsa yaptım. Bugün de benim yaptığım asist veya herhangi bir kişinin attığı gol değil, takımın başarısı önemli. O yüzden çok şükür, benim adıma iyi başladı ama önemli olan takım halinde alacağımız sonuçlar. Takım halinde nerede bitirebiliriz, ne başarılar elde edebiliriz, bizim için önemli olan bu. O yüzden mutluyum kendi performansım adına. Bugün ben yaptım, yarın başkası yapacak ama sonuç olarak önemli olan, bu kulübün başarısı. İnşallah sezonu en güzel, en iyi şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsun ekibi, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 1 saat 15 dakika çalıştı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeki Yavru: 'Hedefimiz Ligi Güvenli Yerde Bitirmek' - Son Dakika

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