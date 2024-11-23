Zeren Spor, Aydın'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Zeren Spor, Aydın'ı Deplasmanda Yendi

Zeren Spor, Aydın\'ı Deplasmanda Yendi

Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki galibiyetini aldı.

23.11.2024 18:17
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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Seher Aksoy, İrem Nur Özsoy)

Zeren Spor: Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Kochurina, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan)

Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 19-25

Süre: 130 dakika (37, 33, 32, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeren Spor, Aydın'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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