Zerenspor, Bahçelievler'i 3-0 Mağlup Etti
Spor

Zerenspor, Bahçelievler'i 3-0 Mağlup Etti

19.10.2025 22:17
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek galip geldi.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Çevril Ebru Kaya, Ahmet Kalay

Bahçelievler Belediyespor: Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Eylül Durgun (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Eda Say, Guerra, Pelin Özkılıççı, Selin Çalışkan)

Zerenspor: Eylül Karadaş, Uzelac, Beyza Arıcı, Mihajlovic, Saliha Şahin, Aleksic (Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Gatina)

Setler: 15-25, 15-25, 16-25

Süre: 78 dakika (24, 25, 29)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Vodafone, Kadın, Spor, Son Dakika

