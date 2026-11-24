Zerenspor, CEV Voleybol Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Herceg Novi kentindeki Igalo Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada başkent ekibi, rakibini 25-19, 25-17, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Zerenspor, bu eşleşmenin ikinci maçında OK Herceg Novi takımını 3 Aralık'ta sahasında konuk edecek. Başkent temsilci, ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyette adını 8'li finallere yazdıracak.