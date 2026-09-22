Zerenspor\'da 12 yeni oyuncu var, kaptan Şekerci şampiyonluk istiyor

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor Voleybol Takımı'nın başantrenörü Ahmetcan Erşimşek, kadrosunda büyük değişiklik yaptıkları takımlarını yeni sezonda daha da yukarı taşımak istediklerini söyledi.

Zerenspor Başantrenörü Ahmetcan Erşimşek ile takım kaptanı Fatma Yıldırım Şekerci, 2026-27 sezonu öncesinde Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Erşimşek, yeni sezon öncesinde kadronun büyük ölçüde değiştiğini belirterek, takımın uyum sürecinden memnun olduğunu söyledi.

Kadrolarında 12 yeni oyuncunun bulunduğunu ve teknik ekipte de önemli değişiklikler yaşandığını aktaran Erşimşek, "Teknik ekibin yarısından fazlası yeni antrenör arkadaşlarımızdan oluşuyor ancak hepimiz gerçekten iyi bir uyum içinde çalışıyoruz. Bir şeyleri inşa etmek kolay değil, zaman alacak ama buna inancımız fazla. Takım olarak iyi bir potansiyele sahibiz. Umarım bunu kısa süre içinde sahada da gösteririz." diye konuştu.

"Sıralamadan çok takımın gelişimine bakacağız"

Lig için belirli bir sıralama hedefi ortaya koymanın doğru olmayacağını dile getiren Erşimşek, şöyle devam etti:

"Gerçekçi olmak lazım. Takım olarak 'Üçüncü bitiririz, beşinci bitiririz.' şeklinde bir hedef koymanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim için önemli olan bu takımı hep beraber nasıl daha yukarı taşıyabileceğimiz. Yönetimin desteği, oyuncuların mentalitesi ve antrenör grubunun oyuna bakış açısı benim için çok önemli. Belirli bir sıralamadan ziyade ne kadar yukarıda yer alabileceğimize bakacağız."

CEV Kupası'nda da mümkün olan en ileri noktaya ulaşmak istediklerini belirten Erşimşek, "Avrupa'da gidebildiğimiz kadar sonuna kadar gitmek istiyoruz. Zorlu bir yolumuz olacak. Eleme maçlarında maç maç ilerleyeceğiz. Günün sonunda kazanıp finale kadar gitmek istiyoruz. Bunlar kolay değil, uzun vadeli planlar. Öncelikli hedefimiz takımımızın gelişimini olumlu yönde görmek. Sonrasında yavaş yavaş diğer hedeflere de ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Geçmiş sezonlardan beri Zerenspor taraftarını takip ettiğini anlatan Erşimşek, şunları kaydetti:

"Gayet güzel bir seyircimiz var. Bu sezon da onları maçlarımıza bekliyoruz. Yeni bir takımız ve onların desteği bizim için çok önemli. Bize ekstra bir itici güç oluyorlar. Her maçta yanımızda görmekten büyük mutluluk duyarız."

"Çok güçlü rakiplerimiz olacağının farkındayız"

Zerenspor Takım Kaptanı Fatma Yıldırım Şekerci de Vodafone Sultanlar Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada tamamladıklarını hatırlatarak yeni sezon için hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.

2027 CEV Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edeceklerini hatırlatan Fatma, "Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Çok güçlü rakiplerimiz olacağının farkındayız. Ancak Avrupa'da oynamak bence takım adına her zaman ekstra bir motivasyon." dedi.

Geçen sezon Avrupa Kupası'nda oynamadığına dikkati çeken 36 yaşındaki smaçör, "Şu anda benim için CEV Cup'ta şampiyon olmak çok önemli. Kişisel hedefim zaten Sultanlar Ligi'ni şampiyon bitirmek veya yine en kötü dördüncü sırada bitirmek." diye konuştu.

"Takımımızın güzel bir seyirci kitlesi oluştu"

Ankara seyircisi karşısında rakip takım olarak oynamanın zor olduğunu ifade eden Fatma Yıldırım Şekerci, "Ankara'ya ne zaman gelsem güzel bir deplasman oluyor. Ama rakipken çok zor bir deplasman da oluyor. Takımımızın güzel bir seyirci kitlesi oluştu, herkesi maçlarda destek vermeleri için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.