Zerenspor, Sarıyer'i 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Zerenspor, Sarıyer'i 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

09.02.2025 20:46
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Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Sarıyer Belediyespor: Buse Cilkiz, Strunjack, İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Toubner (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Meryem Boz, Arzum Tezcan)

Zerenspor: Kochurina, Malinov, İdil Başcan, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Uzelac)

Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 22-25

Süre: 116 dakika (28, 34, 24, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Zerenspor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zerenspor, Sarıyer'i 3-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zerenspor, Sarıyer'i 3-1 yendi - Son Dakika
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