Zeynep Çalar, Türk Atletizm Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı - Son Dakika
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Zeynep Çalar, Türk Atletizm Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı

Zeynep Çalar, Türk Atletizm Şampiyonası\'nda İki Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel atletizm sporcusu Zeynep Çalar, İstanbul'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 60 metre ve uzun atlama branşlarında Türkiye şampiyonu, 200 metrede ise Türkiye ikincisi olarak şehrine gurur yaşattı.

25.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel atletizm sporcularından Zeynep Çalar, İstanbul'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 60 metre ve uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu, 200 metrede ise Türkiye ikincisi olarak şehrine büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bir önemli başarıyla daha imza attı ve atletizmde hanesine bir şampiyonluk daha ekledi. Özel atletizm sporcularından Zeynep Çalar, İstanbul'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonaya damga vuran Zeynep Çalar, 60 metre ve uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu ve 200 metrede ise Türkiye ikincisi oldu. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü özel atletizm sporcularımızdan Zeynep Çalar, İstanbul'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyla hepimizi gururlandırmıştır. Bu vesile ile başarılı sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çalar, aldığı bu başarıyla Sakarya'ya önemli bir gurur yaşattı ve kulübün hanesine önemli bir başarıyı yazdırmış oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Çalar, Türk Atletizm Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı - Son Dakika

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