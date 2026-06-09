Zeynep Sönmez 2. Tura Yükseldi! - Son Dakika
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Zeynep Sönmez 2. Tura Yükseldi!

09.06.2026 15:11
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda Katie Volynets'i yenerek 2. tura çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı. Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası Volynets ile karşılaştı.

24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez 2. Tura Yükseldi! - Son Dakika

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