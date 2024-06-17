Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ikinci tura yükseldi

Almanya'da düzenlenen Ecotrans Ladies Open'da elemelerden gelen milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 58 numarası Arantxa Rus'u yenerek bir WTA 500 turnuvasında ilk kez ikinci tura yükseldi. Sönmez'in ikinci turda rakibi Maria Sakkari-Victoria Azarenka maçının galibi olacak.

17.06.2024 16:19
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Almanya'da düzenlenen WTA 500 turnuvası Ecotrans Ladies Open'da elemelerden gelen milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 58 numarası Arantxa Rus'u yenerek bir WTA 500 turnuvasında ilk kez ikinci tura yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çim kortta gerçekleşen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyona elemelerden dahil olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda dünya 27 numarası Dayana Yastremska'yı, elemelerin ikinci turunda dünya 99 numarası Emina Bektas'ı mağlup ederek ana tabloya yükselmişti. Sönmez'in ana tablo ilk turda rakibi, dünya 58 numarası Arantxa Rus oldu. 1 saat 43 dakika süren karşılaşmada Hollandalı Arantxa Rus'u 3-6, 6-2, 6-1 mağlup eden Zeynep, ikinci tura adını yazdırdı.

Zeynep'in ikinci turda rakibi Maria Sakkari- Victoria Azarenka maçının galibi olacak. Zeynep'in ikinci tur maçı 19 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ikinci tura yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez, Almanya'da WTA 500 turnuvasında ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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