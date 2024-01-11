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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri'nde finale yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri'nde finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri'nde Sırp raket Olga Danilovic'i mağlup ederek finale çıktı. Eğer finalde rakibini geçerse, Avustralya Açık'ta ana tabloya katılacak.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri\'nde finale yükseldi
11.01.2024 - 12:02,
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri tek kadınlar kategorisi 2. turunda Dünya 13 numarası Sırp raket Olga Danilovic'i 2-1 mağlup ederek, Avustralya Açık Elemeleri'nde adını finale yazdırdı. Zeynep Sönmez, finalde karşılaşacağı rakibi Lulu Sun'u geçmesi durumunda Avustralya Açık'ta ismini ana tabloya yazdıracak.

Melbourne'da gerçekleşen Avustralya Açık elemelerinde kariyerinde ilk kez mücadele eden 21 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda karşılaştığı Çinli tenisçi Xiaodi You'yu 7-5, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam galibiyetini de elde etmiş oldu. Elemelerin ikinci turunda ise Sırp rakibi Olga Danilovic'i 6-4, 1-6 ve 1-6'lık setlerde 2-1 mağlup ederek, adını elemelerde finale yazdırdı.

Finalde İsviçreli tenisçi Lulu Sun ile mücadele edecek olan Zeynep Sönmez, rakibini geçmesi durumunda Avustralya Açık tek kadınlar kategorisinde ismini ana tabloya yazdıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Elemeleri'nde finale yükseldi - Son Dakika
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