Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Open'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Open'da çeyrek finale yükseldi

Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Open\'da çeyrek finale yükseldi

Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.

28.03.2024 19:04  Güncelleme: 19:05
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26-31 Mart tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finale yükseldi.

Antalya Belek'te bulunan Megasaray Tenis Akademi'nin kortlarında gerçekleşen Antalya'nın ilk WTA turnuvası Megasaray Hotels Open'da Zeynep Sönmez ilk turda dünya eski 39 numarası, turnuvanın 8 numaralı seri başı Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu yenerek ikinci tura yükselmişti. Zeynep ikinci turda 152 numarayla kariyerindeki en iyi sıralamasında bulunan Alman raket Ella Seidel ile karşılaştı. Seidel'e 2023 yılında Andorra'da WTA 125 turnuvasında 6-1, 6-0 yenilen Sönmez bu kez korttan galibiyet ile ayrılmasını bildi. 2 saat 4 dakika süren karşılaşmada iyi bir geri dönüşe imza atarak Seidel'i 4-6, 6-1, 6-2 ile mağlup eden Sönmez adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

Zeynep çeyrek finalde dünya 151 numarası Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak. Zeynep Sönmez-Moyuka Uchijima çeyrek final karşılaşması yarın merkez kortta 11.00'de başlayacak.

"Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum"

Dünkü maçı uzun sürdüğü için maça biraz daha yorgun başladığını söyleyen Zeynep Sönmez, "Maç ilerledikçe açıldım. Geçen senenin sonunda yenildiğim bir oyuncuydu. O yüzden bu sefer biraz daha farklı bir taktikle çıktık takımımla konuşup. İyi de işlediğini düşünüyorum. Çok da yetenekli ve genç bir oyuncu. Geleceğinin çok parlak olduğundan çok eminim. Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Open'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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