Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Open\'da çeyrek finale yükseldi

26-31 Mart tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finale yükseldi.
Antalya Belek'te bulunan Megasaray Tenis Akademi'nin kortlarında gerçekleşen Antalya'nın ilk WTA turnuvası Megasaray Hotels Open'da Zeynep Sönmez ilk turda dünya eski 39 numarası, turnuvanın 8 numaralı seri başı Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu yenerek ikinci tura yükselmişti. Zeynep ikinci turda 152 numarayla kariyerindeki en iyi sıralamasında bulunan Alman raket Ella Seidel ile karşılaştı. Seidel'e 2023 yılında Andorra'da WTA 125 turnuvasında 6-1, 6-0 yenilen Sönmez bu kez korttan galibiyet ile ayrılmasını bildi. 2 saat 4 dakika süren karşılaşmada iyi bir geri dönüşe imza atarak Seidel'i 4-6, 6-1, 6-2 ile mağlup eden Sönmez adını son sekiz raket arasına yazdırdı.
Zeynep çeyrek finalde dünya 151 numarası Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak. Zeynep Sönmez-Moyuka Uchijima çeyrek final karşılaşması yarın merkez kortta 11.00'de başlayacak.
"Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum"
Dünkü maçı uzun sürdüğü için maça biraz daha yorgun başladığını söyleyen Zeynep Sönmez, "Maç ilerledikçe açıldım. Geçen senenin sonunda yenildiğim bir oyuncuydu. O yüzden bu sefer biraz daha farklı bir taktikle çıktık takımımla konuşup. İyi de işlediğini düşünüyorum. Çok da yetenekli ve genç bir oyuncu. Geleceğinin çok parlak olduğundan çok eminim. Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Oyuncular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaparken diğer grup ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçın setleri 17-25, 25-21, 31-29, 14-25 ve 5-15 şeklinde sonuçlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, milli takım arasında Antalya'da kamp yaparken teknik ekip ve basın mensupları arasında maç düzenlendi. Teknik ekip, 13-3'lük skorla galip geldi ve Ali Yiğit Buruk 3 gol attı.
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