Zeynep Sönmez, Memphis Turnuvası'nda İkinci Tura Yükseldi
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci tura çıktı.
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci tura çıktı.
Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ilk turunda Kanadalı Cadence Brace'i 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.
Milli tenisçi, ikinci turda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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