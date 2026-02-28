Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Son Dakika › Spor › Zeynep Sönmez Merida Açık'ta Çeyrek Finale Veda Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?