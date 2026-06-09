Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda İkinci Tura Yükseldi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hollanda'nın Den Bosch şehrinde düzenlenen Rosmalen Şampiyonası'nda ABD'li raket Katie Volynets'i 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Hollanda'nın Den Bosch kentinde çim kortta düzenlenen WTA 250 düzeyindeki Rosmalen Şampiyonası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda dünya 101 numarası ABD'li Katie Volynets ile karşılaştı. Sönmez, Volynets'i 6-3, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Dünya sıralamasının 67'nci basamağındaki Sönmez, ikinci turda turnuvanın 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Anastasia Potapova ile ev sahibi ülkeden Suzan Lammens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.