Zeynep Sönmez ve Alman partneri ABD Açık çiftlerde 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez ve Alman partneri ABD Açık çiftlerde 2. tura yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'dan partneri Tatjana Maria ile ABD Açık çift kadınlarda ilk turda Ekaterina Alexandrova-Talia Gibson çiftini 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. Sönmez-Maria, 3 numaralı seribaşı Danilina-Krunic ile eşleşti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile Ekaterina Alexandrova-Talia Gibson çiftini 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Maria-Sönmez çifti, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Anna Danilina-Ana Krunic ikilisiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez ve Alman partneri ABD Açık çiftlerde 2. tura yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez ve Alman partneri ABD Açık çiftlerde 2. tura yükseldi - Son Dakika
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