Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

29.06.2026 17:22
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 28 numaralı seribaşı Ann Li'yi 2-1 yenerek ikinci tura geçti.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikal Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikalı Ann Li ile karşılaştı. Sönmez, Li'yi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Sönmez, ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasının 51'inci basamağındaki Sönmez, ikinci turda Amerikalı Claire Liu ve Belçikalı Hanne Vandewinkel maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

Zeynep Sönmez, Wimbledon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Baran Kizildag Baran Kizildag:
    Vay be, Zeynep harika oynamış eline sağlık, ama acaba Avustralya'da veya Fransa'da böyle bir başarı kazansaydı nasıl bir ilgi görürdü diye merak ediyorum. 0 0 Yanıtla
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