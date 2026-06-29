Zeynep Sönmez Wimbledon'da Liu ile Karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep Sönmez Wimbledon'da Liu ile Karşılaşacak

29.06.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon 2. turunda ABD'li Claire Liu ile mücadele edecek.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claire Liu ile eşleşti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki Liu karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep'in rakibi oldu.

Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Zeynep Sönmez, Wimbledon, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Wimbledon'da Liu ile Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
Son 16’dalar Kanada, Güney Afrika’yı 902’de yıktı Son 16'dalar! Kanada, Güney Afrika'yı 90+2'de yıktı
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Balıkesir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Ugandalı general “Özgür basına inanmıyorum“ deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı Ugandalı general "Özgür basına inanmıyorum" deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:46
Fransa’da Kante depremi
Fransa'da Kante depremi
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
17:17
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
16:57
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi
16:44
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 21:14:44. #7.13#
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez Wimbledon'da Liu ile Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.