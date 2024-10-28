Zeynep Sönmez, WTA'da 127. Sıraya Yükseldi

Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 127'nciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 21 basamak birden atladı.

22 yaşındaki raket böylece 15 Temmuz'da dünya 130 numarası olarak elde ettiği kariyer rekorunu kırdı.