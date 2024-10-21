Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Toray Pan Pasifik Açık'ta Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i yenerek ikinci tura çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki turnuvada, milli tenisçi, rakibini 1-6, 6-4, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek elemelerden geldiği turnuvada ikinci tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Zeynep Sönmez, WTA Turnuvasında İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
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